Camera: Moles, Benvenuto Rospi, FI attrattiva

- "Do il benvenuto all’onorevole Gianluca Rospi in Forza Italia anche a nome dell’onorevole Michele Casino, dell’onorevole Nicola Pagliuca e di tutto il coordinamento regionale azzurro in Basilicata". Lo afferma, in una nota, Giuseppe Moles, vicepresidente dei senatori di Forza Italia e commissario di FI in Basilicata. "L’adesione dell’onorevole Rospi è una ottima notizia e conferma il fatto che il nostro partito, sia a livello nazionale sia a livello regionale, la cui squadra continua ogni giorno ad ampliarsi sempre più, è non solo in piena salute ma anche fortemente attrattivo, e questo è sicuramente dovuto alla serietà delle nostre politiche, delle nostre scelte, delle nostre proposte e della costante attività sui territori", ha aggiunto. (Com)