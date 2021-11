Egitto: Covid, il Giappone fornirà vaccini AstraZeneca tramite Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone fornirà vaccini AstraZeneca all'Egitto, attraverso il meccanismo Covax. Lo riferisce un comunicato stampa dell'ambasciata del Giappone al Cairo, sottolineando che si tratta della prima consegna di vaccini da parte del Paese asiatico al continente africano. Le dosi di vaccino prodotte in Giappone saranno spedite in Egitto dopo il completamento delle disposizioni logistiche da parte della struttura Covax, spiega la rappresentanza diplomatica. Il Giappone ha sostenuto l'Egitto durante la pandemia con 250 milioni di dollari in attrezzature mediche di fabbricazione giapponese, per migliorare la catena del freddo, sostenere nuove ricerche presso l'Università della scienza e della tecnologia nippo-egiziana e aiutare il governo egiziano a mitigare l'impatto della pandemia al livello economico. Il Giappone collabora con Covax con un miliardo di dollari, che rappresenta oltre il 10 per cento del budget totale del meccanismo. (Cae)