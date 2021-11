Calabria: Gallo, pronti 695mila euro per ristori Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp) in arrivo un sostegno concreto per i pescatori calabresi, fortemente penalizzati dalla pandemia. Sono stati pubblicati e resi disponibili sul portale istituzionale www.regione.calabria.it gli elenchi definivi del bando pubblico per la selezione delle domande". L'annuncio in una nota della Regione Calabria. L'assessore regionale Gianluca Gallo ha affermato: “Già prima dell’estate si era deciso di attivare questa misura, per far fronte alle difficoltà economiche patite dagli operatori di uno dei più importanti comparti produttivi calabresi a seguito dei ripetuti arresti delle attività lavorative indotti dalle ondate pandemiche, nello specifico con riferimento al periodo ricompreso tra il 1° febbraio ed il 31 dicembre 2020. Con la pubblicazione della graduatoria definitiva gli interessati potranno ora ricevere aiuti utili a compensare, almeno in parte, le perdite subite dal settore, sostenere l’attività dei pescatori calabresi ed arginare le conseguenze della crisi dei mercati ittici”. (Ren)