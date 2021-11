Grecia: missione a Creta dell’ambasciatrice Falcinelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice italiana ad Atene, Patrizia Falcinelli, si è recata questa settimana in missione a Creta. Secondo quanto riferito dalla Farnesina, l'ambasciatrice ha raggiunto l’isola, la quinta più grande del Mediterraneo, insieme al capo del III reparto del Comando generale delle Capitanerie di porto, ammiraglio Aulicino, a bordo di un volo Atr 42 del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, impiegato per i pattugliamenti aerei in mare a largo raggio. All’arrivo ha quindi ospitato autorità locali e parlamentari di Iraklion a un evento a bordo dell’unità navale “Bruno Gregoretti”, impegnata in questi giorni in una missione congiunta italo-greco-cipriota di contrasto delle attività di pesca illegali sostenuta dall’European fisheries control agency – Efca. Numerosi gli incontri bilaterali, a partire da quelli col presidente della regione Arnaoutakis e con i sindaci di Iraklion e Chanià, Lamprinos e Simandirakis. A tutti l’ambasciatrice ha espresso la solidarietà italiana per il recente sisma che ha colpito Creta e la volontà di rafforzare la cooperazione, già eccellente, tra la Protezione civile italiana e quella greca. (segue) (Res)