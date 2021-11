Grecia: missione a Creta dell’ambasciatrice Falcinelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei colloqui si è discusso di come approfondire le relazioni con Creta, in particolare in ambito turistico, culturale ed economico, sia per quanto riguarda le opportunità per le imprese italiane offerte dai progetti infrastrutturali co-finanziati dal Recovery Fund, sia nel settore agricolo e agroalimentare, importante motore dell’economia cretese. In relazione a tale ultimo settore sono state discusse le possibili ripercussioni negative su prodotti alimentari greci e italiani di alcune proposte, discusse a livello europeo, di revisione del sistema di etichettatura fronte pacco. Filo conduttore della missione è stata anche la cooperazione in ambito culturale. Lunedì è stata inaugurata presso il Museo archeologico di Iraklion una mostra fotografica che celebra il contributo delle scuole archeologiche straniere a Creta, tra cui la scuola archeologica italiana di Atene. In un incontro col rettore dell’Università di Creta, l’ambasciatrice ha ricordato il sostegno del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale al programma d’insegnamento dell’italiano in funzione da anni presso l’Ateneo e ha discusso di possibili nuove collaborazioni tra l’Università di Creta e gli atenei italiani. (segue) (Res)