Grecia: missione a Creta dell’ambasciatrice Falcinelli (3)

- La cultura è stata anche al centro dei due incontri con la collettività italiana, a Iraklion e a Chanià. Ai connazionali l’ambasciatrice ha anche illustrato i cambiamenti, già introdotti o in fase di definizione, per migliorare l’offerta dei servizi consolari. L’ambasciatrice ha infine visitato il Nato Maritime Interdiction Operations Training Centre (Nmiotc), centro formativo della Nato all’avanguardia per migliorare le capacità e l’interoperabilità delle truppe degli aalleati e dei Paesi partner nelle operazioni di interdizione marittima. Il Comandante del centro, ammiraglio Thymis, ha ringraziato l’ambasciatrice per il prezioso sostegno delle Forze armate italiane al Nmiotc, di cui l’Italia è Sponsoring nation e per il contributo italiano alla sicurezza collettiva degli Alleati, in particolare nel Mediterraneo. A termine della missione l’ambasciatrice ha reso omaggio, insieme all’addetto militare colonello Moioli, ai caduti negli affondamenti dei piroscafi Sinfra e Petrella, navi stipate di prigionieri di guerra italiani che, dopo l’8 settembre 1943, avevano rifiutato di collaborare con la Wehrmacht. Colpite rispettivamente da bombardamenti aerei e da sottomarini, le due navi si inabissarono al largo di Creta, portando con sé migliaia di connazionali, che in parte vennero giustiziati dalle truppe naziste nel loro tentativo di fuga. Una corona in loro onore è stata deposta presso la stele presente lungo la strada tra Iraklion e Chanià. (Res)