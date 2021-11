Spagna: accordo tra Indra e Comunità Madrid per trovare soluzioni avanguardia in mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale spagnola Indra ha firmato un accordo con il Centro per l'innovazione e la formazione in mobilità sostenibile e trasporto pubblico di Madrid per promuovere e sviluppare progetti di di pianificazione e gestione intelligente dei trasporti. Come riferisce l'agenzia stampa "Europa Press", Indra contribuirà con la sua capacità e competenza tecnologica all'attività di questo centro, che mira a diventare un leader internazionale nella ricerca, formazione e sviluppo del trasporto multimodale integrato e sostenibile e a fungere da centro studi e incubatore di progetti di innovazione. L'amministrazione regionale di Madrid e Indra sono stati anche partner nella realizzazione della carta di trasporto senza contatto della regione, un progetto di riferimento nei mezzi di pagamento a livello internazionale. "La nostra tecnologia di biglietteria è ora implementata nella metropolitana di Madrid, treni a corta percorrenza, tram e metropolitana leggera, oltre ai tabaccai e cassieri che hanno l'attrezzatura per la vendita, la personalizzazione e la ricarica delle carte", ha evidenziato Indra. (Spm)