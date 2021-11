Monza: interscambio culturale con Indianapolis, sette studenti sono partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Sette studenti monzesi a Indianapolis. Sono partiti mercoledì nell'ambito dei progetti del gemellaggio tra le due “città della velocità”. Un'opportunità e un valore aggiunto per gli studenti. “L'obiettivo dell'iniziativa – spiega l’assessore alla Sicurezza e alle Politiche Giovanili Federico Arena - è aprire un canale di confronto concreto su progetti per i giovani, partendo dal comun denominatore rappresentato dai due circuiti più antichi della storia dell'automobilismo: l'Indianapolis Motor Speedway, costruito nel 1911 e l'Autodromo Nazionale di Monza del 1922. È, inoltre un'opportunità formativa concreta per i nostri studenti. Fare un'esperienza negli States significa avere la possibilità di dare un valore aggiunto al proprio curriculum”. L'idea alla base del progetto è promuovere scambi di carattere culturale e formativo tra studenti universitari monzesi e americani e offrire loro occasioni di incontro con realtà imprenditoriali nell'ambito delle nuove tecnologie applicate a mobilità e ambiente, parchi e agricoltura urbana, soluzioni di smart city e sharing economy, ricerca medica e motorsport. Settori che in prospettiva potrebbero rappresentare importanti sbocchi professionali. “Il confronto con realtà diverse dalle nostre è fondamentale per far conoscere ai giovani i percorsi di formazione in linea con le loro aspirazioni e le opportunità offerte da un mercato del lavoro in cui i confini geografici non esistono più”, precisa l’assessore. Il motorsport tra ricerca e innovazione. Il progetto formativo, in programma dal 17 al 24 novembre, prevede il confronto con alcune esperienze sportive e imprenditoriali di qualità della realtà di Indianapolis. (segue) (Com)