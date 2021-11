Monza: interscambio culturale con Indianapolis, sette studenti sono partiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima tappa del tour saranno gli stabilimenti di due squadre automobilistiche della IndyCar Series: la «A.J. Foyt Enterprises», fondata dal quattro volte vincitore della 500 Miglia di Indianapolis A.J. Foyt e l'Andretti Autosport di proprietà dell'ex pilota di Formula 1 Michael Andretti. Un'altra eccellenza del motorsport è l'azienda emiliana Dallara che nel 2012 ha aperto a due passi dal mitico catino americano il Dallara Indy Factory, un importante centro di ricerca e sviluppo. E, poiché oggi il mondo dei motori è strettamente collegato a quello delle tecnologie, gli studenti visiteranno il “16 Tech” il distretto dell'innovazione di Indianapolis, e la “Iupui School of Engineering and Technology” dove incontreranno Andrew Borme, professore ordinario di Motorsports Engineering. Non mancheranno i confronti con gli studenti dell'University of Indianapolis e della Marian University, i momenti di svago con una partita di basket Nba tra i padroni di casa degli Indiana Pacers e i New Orleans Pelicans, gli incontri “istituzionali” con Vicesindaco di Indianapolis Judith Thomas e il Direttore Affari Internazionali Ruth Morales. In programma, infine, la visita dei luoghi simbolo della capitale dell'Indiana. (Com)