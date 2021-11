Mar Cinese Meridionale: centro studi Usa, nell'area delle isole Spratly 300 navi cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La Cina avrebbe ampliato la propria presenza nel Mar Cinese Meridionale con circa 300 navi che conducono operazioni quotidiane nei pressi dell'arcipelago delle isole Spratly. È quanto afferma il rapporto "Alzando il sipario sulla milizia marittima cinese" pubblicato oggi, 19 novembre, dal Centro di studi strategici e internazionali (Csis) di Washington. La flotta presente nella zona delle Spratly è composta soprattutto da pescherecci, prosegue il documento, affermando che le imbarcazioni sarebbero state dispiegate nell'area con il reale scopo di "colpire obiettivi politici e militari cinesi". Le navi sarebbero state coinvolte in operazioni offensive sin dal 2000 e il loro numero sarebbe aumentato esponenzialmente a partire dal 2016, anno in cui la Repubblica popolare ha realizzato diverse isole artificiali nell'area. Il think tank statunitense ritiene inoltre che i proprietari dei pescherecci attivi nelle Spratly ricevano sovvenzioni per il carburante da 3.700 dollari al giorno, purché possiedano imbarcazioni con una potenza di almeno 1.200 chilowattora e dalla lunghezza di 55 metri. (Nys)