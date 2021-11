Pil: Bankitalia, in 2021-2022 riviste al rialzo prospettive di crescita Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia il quadro macrofinanziario "si è rafforzato nel corso dell’anno e le prospettive di crescita per il 2021 e il 2022 sono state progressivamente riviste al rialzo". E' quanto si legge nel secondo Rapporto 2021 della Banca d'Italia sulla Stabilità finanziaria. I rischi per la stabilità finanziaria "sono moderati. Le vulnerabilità di medio termine sono connesse soprattutto con la possibilità che la crescita economica, attualmente solida, perda di intensità. Pesano inoltre i rischi derivanti dall’elevato rapporto tra debito pubblico e Pil. La realizzazione e l’efficacia delle politiche di rilancio delineate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - sottolinea il Rapporto - saranno fondamentali".(Rin)