- Il miglioramento ciclico e i provvedimenti di sostegno "si sono tradotti in una crescita del risparmio e della ricchezza finanziaria delle famiglie, sebbene non omogenea. L’indebitamento del settore è in moderato aumento, ma i rischi per la stabilità finanziaria restano limitati". E' quanto si legge nel secondo Rapporto 2021 della Banca d'Italia sulla Stabilità finanziaria.(Rin)