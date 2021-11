Torino: il sottosegretario Amendola, Pnrr è missione nazionale che deve unire il paese senza polemiche e divisioni - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

19 luglio 2021

- Il Pnrr è una missione nazionale che deve unire il paese senza polemiche e senza divisioni. Lo ha affermato il sottosegretario Vincenzo Amendola oggi in visita a Torino. “Il Competence Center 4.0 di Torino è uno dei centri all’avanguardia del nostro paese. Noi crediamo che possa essere il futuro. Un futuro fatto di università, ricerca applicata, filiera industriale di nuova qualità e nuova mobilità fatta di impatto a emissioni zero. Una produzione che verrà fatta anche qui con i motori a idrogeno - ha continuato Amendola -. Una rivoluzione che non riguarderà soltanto Torino e il Nord Ovest, ma tutta l’Italia. E in questo il Pnrr avrà un ruolo centrale. Deve unire le imprese, i sindacati e le amministrazioni territoriali per utilizzare al meglio le milioni di risorse che arriveranno dall’Europa”, ha concluso. (Rpi)