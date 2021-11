Green pass: De Corato, contro manifestanti perquisizioni e diffide inutili, servono più forze dell’ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È evidente “che le perquisizioni post cortei, le diffide e le argomentazioni utilizzate per evitare il ripetersi di queste manifestazioni si sono dimostrate, fin ora, inutili. Tant'è che domani, per il diciottesimo sabato consecutivo, i manifestanti, che puntano a piazza Fontana o addirittura a Piazzale Loreto, snodo importante per la viabilità, creeranno notevoli disagi. Che a Milano non ci sia un numero adeguato di poliziotti e carabinieri, lo sappiamo bene e senza un organico adeguato di Forze dell’ordine i manifestanti sono liberi di fare quello che vogliono. Lo hanno dimostrato lo scorso sabato e con ogni probabilità lo rifaranno domani”. Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza stradale e polizia locale, Riccardo De Corato in merito ai cortei no green pass previsti per domani a Milano. “Se il numero di Poliziotti e Carabinieri schierati fosse tale da dissuadere i manifestanti dall'andare in giro a creare disagi - rileva l’esponente di Fratelli d’Italia - il problema sarebbe già risolto. Basterebbero un centinaio di uomini in più rispetto allo scorso fine settimana”. “La direttiva sulle manifestazioni della Lamorgese che impone un giro di vite sui cortei fino al 9 gennaio, varrà anche per centri sociali e anarchici? In particolare - conclude l’assessore - mi riferisco alle date del 12 dicembre, con i tradizionali cortei dei centri sociali per la strage di Piazza Fontana, e al 15 dicembre, giorno in cui ogni anno gli anarchici si muovono in corteo per commemorare Giuseppe Pinelli davanti alla targa abusiva che hanno collocato nell'aiuola di Piazza Fontana non lontano dalla targa posizionata dal Comune". (Com)