Germania: al via lunedì la Settimana della cucina italiana nel mondo

- Da lunedì prossimo al 28 novembre si svolgerà la VI edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo. Come ha riferito l’ambasciata d’Italia a Berlino, in Germania sono numerosi gli appuntamenti organizzati per quest’occasione. Presso l’ambasciata ci sarà una Pitch session startup del settore alimentare il 24 e 25 novembre. Sempre il 25 novembre si terrà invece un panel intitolato “Disruptive innovation e sostenibilità alimentare”. L’Istituto italiano di cultura di Berlino presenterà il 23 novembre il libro di Dieter Richter “Con gusto. Die kulinarische Geschichte der Italiensehnsucht”. A Monaco la Camera di commercio italo-tedesca presenterà il booklet “True Italian Taste“, mentre a Stoccarda il 23 novembre ci sarà un omaggio a Grazia Deledda con letture dalla sua opera e canti in lingua sarda con aperitivo a base di prodotti tipici sardi. A Friburgo al consolato italiano si terrà l’evento “7 regioni in 7 giorni” in collaborazione con l’associazione Vivace Freiburg, in cui si realizzeranno sette videoricette per sette regioni italiane. Ad Hannover ci sarà invece il 25 novembre l’evento "Mulinum – il pane come una volta”, con degustazione con la chef Caterina Ceraudo. Ad Amburgo si terrà poi un incontro il 26 novembre con la chef Stella Rudi, che gestisce l’agriturismo La Sena, a pochi chilometri dalla costa ionica. A Colonia ci sarà una videointervista con la chef italiana Caterina Ceraudo in collaborazione con l’Accademia italiana della cucina. Il tema è “La Cultura in Cucina: Percorsi Gastronomici Sostenibili”. A Francoforte si svolgerà insieme all’ente di ricerca CREA Alimenti e nutrizioni l’evento “Video per i più giovani – Scopri la cucina e il territorio italiano”, che si focalizzerà sul valore di una sana, locale e sostenibile buona alimentazione per i giovani. Infine, a Dortmund il consolato presenterà un booklet informativo sulla sostenibilità alimentare. (Geb)