Covid: Moratti, Lombardia si attivi per accogliere malati tedeschi nei nostri ospedali

- “La pandemia Covid sta riprendendo vigore con forza in diversi Paesi europei, tra gli altri in particolare in Germania”. Lo afferma in un post sulla sua pagina Facebook la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. “Gli ospedali tedeschi sono alle prese con una drammatica emergenza di posti letto ospedalieri, con le terapie intensive prossime al collasso” continua. “Memore dell’aiuto solidale fornito all’Italia lo scorso anno, ritengo opportuno e doveroso offrire oggi alla Germania la disponibilità ad accogliere pazienti presso le nostre strutture ospedaliere, mettendo a disposizione ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Ho chiesto alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia di attivarsi in tal senso”. (Milano)