Green pass: CI, caso Cunial privilegio inaccettabile, Fico intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un lavoro prezioso e insostituibile nelle moderne democrazie, che Agenzia Nova porta avanti con orgoglio da ben 20 anni" Marco Marin

Presidente del Gruppo di Coraggio Italia alla Camera

19 luglio 2021

- "La lettera di 60 parlamentari che chiedevano solo più sicurezza alla Camera e più attenzione sul Covid, mantenendo le postazioni in Transatlantico, è stata rigettata senza neanche una risposta nel merito dalla presidenza e dai questori". Lo affermano in una nota le deputate di Coraggio Italia Fabiola Bologna e Maria Teresa Baldini. "E' stato accolto invece - aggiungono - il ricorso della deputata Sara Cunial che non vuole esibire il green pass, introducendo così una inaccettabile differenza di trattamento nei confronti dei dipendenti della Camera, degli altri deputati e dei lavoratori in generale predisponendo addirittura percorsi differenziati e altre amenità". Per le deputate "è un privilegio che non si può tollerare e che mette a rischio la sicurezza di tutti. Chiediamo alla presidenza della Camera di ricusare tale decisione e ripristinare parità di trattamento tra i deputati e tutti i lavoratori della Camera. Noi dobbiamo essere un esempio per il Paese".(Com)