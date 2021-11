Torino: sottosegretario Amendola, creare rapporto tra università e imprese per cogliere al meglio fondi Next Generation - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

19 luglio 2021

- Per me il cuore del Next Generation è sempre l’investimento sulla formazione, università e ricerca. E il Competence Center come quello di Torino sarà fondamentale nel creare un rapporto tra università e imprese. Lo ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Amendola, oggi in visita a Torino. “Parliamo di una progettazione che per il territorio nazionale sarà di 33 miliardi - ha continuato Amendola -. Come dice il presidente Mattarella sarà una missione che dovrà essere fatta nell’interesse nazionale”, ha concluso. (Rpi)