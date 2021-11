I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Africa: Blinken, presidente Biden ospiterà primo vertice con i leader africani - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, vuole organizzare un vertice con i leader africani per mostrare l'impegno di Washington nel continente. Lo ha annunciato il segretario di Stato Antony Blinken da Abuja, dove si trova in visita nell'ambito del suo primo tour in Africa. "Il presidente Biden intende ospitare il vertice dei leader Usa-Africa per guidare il tipo di diplomazia e di impegno di alto livello che possono trasformare le relazioni e rendere possibile una cooperazione efficace", ha affermato Blinken nel suo atteso discorso programmatico sulla politica Usa nel continente. Nel suo intervento, Blinken ha riconosciuto che molti Paesi africani "temono che in un mondo di rivalità più acute tra le maggiori potenze saranno costretti a scegliere". "Non vogliamo farvi scegliere. Vogliamo darvi delle scelte”, ha dichiarato il capo della diplomazia di Washington rivolgendosi direttamente ai leader africani e ricordando che gli Stati Uniti hanno finora fornito più di 50 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 in Africa "senza alcun vincolo" e che altre sono in arrivo, oltre ad aver fornito oltre 1,9 miliardi di dollari in assistenza legata al Covid-19 per finanziare le forniture alimentari di emergenza e altri aiuti umanitari. Gli Usa, ha sottolineato ancora il segretario di Stato, hanno anche sostenuto la sospensione del debito per 32 Paesi africani per aiutare le loro economie a riprendersi dalla pandemia. (segue) (Res)