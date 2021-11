I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: Onu, oltre 2 milioni di persone afflitte da carenza di cibo e acqua a causa della siccità - Più di due milioni di persone in Somalia stanno affrontando una grave carenza di cibo e acqua a causa di una siccità in rapido peggioramento. È l'allarme lanciato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), che in un aggiornamento pubblicato oggi mette in luce che le fonti d'acqua si stanno prosciugando in quella che è la quarta stagione consecutiva di scarse precipitazioni e che circa 100 mila persone sono fuggite dalle loro case in cerca di cibo, acqua e pascoli per il loro bestiame. Gli esperti dell'Onu prevedono inoltre che quasi otto milioni di persone rimarranno senza cibo a sufficienza l'anno prossimo. Gli impatti del cambiamento climatico e della variabilità in Somalia, si legge nel report, sono le principali cause degli attuali rischi climatici che ha affrontato il Paese negli ultimi 10 anni. Nel 2018 e nel 2019 il Paese ha subito forti piogge che hanno portato a massicce inondazioni e impatti negativi associati. Attualmente, afferma la Fao, oltre l'80 per cento della popolazione somala sta vivendo gravi condizioni di siccità a seguito del terzo fallimento consecutivo della stagione delle piogge. (segue) (Res)