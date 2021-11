I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malawi: proteste contro il governo a Blantyre, polizia disperde manifestanti con gas lacrimogeni - La polizia del Malawi ha usato gas lacrimogeni per disperdere una folla di oltre 2 mila manifestanti anti-governativi nella principale città del Paese, Blantyre. I manifestanti, riferiscono i media locali, protestano contro l'aumento del costo della vita che attribuiscono a quella che definiscono la leadership "cattiva e incompetente" del presidente Lazarus Chakwera. Enormi nuvole di gas lacrimogeni sono state sparate dentro e intorno al quartiere degli affari di Blantyre, dove ci sono banche, hotel, negozi e uffici che hanno sospeso le attività. In queste ore circolano sui social media le immagini e i videoclip che mostrano l'organizzatore della protesta Bon Kalindo - noto comico e politico - in fuga dalla scena della protesta. La polizia afferma di aver ottenuto un accordo con Kalindo per annullare la protesta dopo che è emersa la presenza di gruppi rivali. Kalindo, da parte sua, sostiene non sia stato raggiunto alcun accordo del genere. (Res)