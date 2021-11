© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: presidente del “Senato” di Tripoli, rimandare le elezioni a metà febbraio - L’Alto Consiglio di Stato della Libia, il “Senato” con sede a Tripoli, sta preparando un’iniziativa per organizzare le elezioni parlamentari e il primo turno delle presidenziali a metà febbraio, e non il 24 dicembre come concordato. Lo ha detto il presidente del Consiglio di Stati, Khaled al Mishri, politico considerato legato alla Fratellanza musulmana, in un videomessaggio pubblicato su Facebook. “Ci deve essere una costituzione concordata o una norma costituzionale, un registro elettorale chiaro e un organismo indipendente che abbia la capacità tecnica e imparziale di condurre le elezioni. L'attuale processo elettorale non ha basi costituzionali, né un record elettorale pulito: la Commissione Elettorale non è nemmeno in grado di controllare la sua pagina Facebook”, ha detto Mishri, in riferimento ai post pubblicato e misteriosamente cancellati sui canali social dell’Alta commissione elettorale. “Le attuali leggi elettorali sono viziate e in violazione degli esiti delle conferenze di Berlino e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Stiamo preparando un'iniziativa affinché le elezioni parlamentari e il primo turno delle elezioni presidenziali si svolgano a metà febbraio, con garanzie che non avvengano frodi”, ha aggiunto Mishri. (segue) (Lit)