I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Tunisia: evento "Made in Libya" a Tunisi dal 23 al 27 novembre per "sostenere partenariato" - La capitale della Tunisia, Tunisi, ospiterà dal 23 al 27 novembre l'evento "Made in Libya" per "sostenere il partenariato economico" libico-tunisino. Lo ha reso noto il ministero dell’Industria, delle Miniere e dell’Energia della Tunisia tramite un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale. Da quanto rivelato, la sessione inizierà il 23 novembre con il forum economico libico-tunisino che si terrà presso il Palazzo delle Esposizioni a Karam, a Tunisi, e proseguirà con una mostra a cui parteciperanno circa 150 istituzioni libiche e diversi attori economici tunisini. Il comunicato spiega come l’evento mira a scambiare esperienze e opinioni tra le parti e a rafforzare il partenariato economico tra i due Paesi nordafricani con l’obiettivo di promuovere l’integrazione economica, le esportazioni e la cooperazione congiunta. Tunisia e Libia sperano in questo modo di aumentare la competitività delle proprie produzioni nazionali. (segue) (Lit)