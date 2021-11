I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Egitto conta di arrivare a soddisfare il 42 per cento del proprio fabbisogno energetico tramite le fonti rinnovabili entro il 2035, mentre la quota salirà al 60 per cento entro il 2040. Lo ha detto la ministra della Cooperazione internazionale egiziana, Rania Al Mashat, durante la presentazione del piano nazionale egiziano per affrontare il cambiamento climatico al Bloomberg New Economy Forum, tenutosi a Singapore. La ministra ha anche affermato che i fondi elargiti dalle istituzioni finanziarie internazionali sono tra i fattori più importanti che contribuiscono allo sviluppo di piani per mitigare le conseguenze del cambiamento climatico da parte dei Paesi in via di sviluppo. A tal proposito, come rivelato dalla ministra Mashat, l'Egitto ha emesso i primi green bond – le obbligazioni verdi emesse in favore di progetti con un impatto ambientale positivo – della regione mediorientale, per un valore di 750 milioni di dollari. Proprio l'emissione, da parte di istituzioni internazionali, di fondi volti a migliorare il supporto tecnico alle agenzie governative dei Paesi della regione potrebbe essere una strategia vincente, così come un maggiore utilizzo delle obbligazioni legate allo sviluppo di progetti energetici e industriali ecosostenibili.