I fatti del giorno - Milano mprese: Gobbi (Banca d’Italia), aumento costo materie prime frena ricrescita e si aggiunge ritorno pandemia - Video

- Covid: Fontana, la Lombardia resta in zona bianca un'altra settimana - La Lombardia sarà ancora per una settimana in zona bianca. Lo ha annunciato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine del convegno "Sicuro, verde, sociale: un nuovo piano casa", in corso a Palazzo Pirelli. Fontana si è detto "molto soddisfatto" per la zona bianca, sottolineando che bisogna comunque mantenere "particolare attenzione e la guardia sempre alta, perché non possiamo distrarci". "Però questo dimostra che le vaccinazioni sono un'importante barriera al virus - ha aggiunto -, questo bisogna dirlo fino alla nausea". In merito alla settimana successiva, secondo Fontana la Lombardia potrebbe restare in zona bianca, ma "il virus è talmente imprevedibile" che non si possono fare previsioni a lungo termine. "Direi che per ora i numeri ci lasciano abbastanza tranquillo". (segue) (Rem)