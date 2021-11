I fatti del giorno - Milano mprese: Gobbi (Banca d’Italia), aumento costo materie prime frena ricrescita e si aggiunge ritorno pandemia - Video (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autonomia: Gelmini, legge quadro percorso per uscire da stallo, botta e risposta con Fontana - Secondo il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, la legge quadro è "un percorso per uscire dallo stallo sull'autonomia". Lo ha detto durante il suo intervento al convegno "Verde, sicuro, sociale: un nuovo piano casa" che si tenuto al Palazzo Pirelli, sottolineando che "C'è stato un referendum nel 2017, sono passati anni e non abbiamo compiuto passi avanti. È chiaro che il meccanismo che prevede la Costituzione è quello delle intese dirette tra Stato e Regioni, ma non possiamo nascondere che ci sono delle resistenze molto forti e la preoccupazione che con l'autonomia si divida il Paese in cittadini di serie A e di Serie B. Non è quello che penso io - ha aggiunto -, ma non possiamo sottovalutarle e mantenere lo stallo. Quindi credo che sia importante l'individuazione di una legge quadro entro la quale tranquillizzare molti avversari dell'autonomia, e si attui quello che la Costituzione prevede. Non è possibile che a distanza di tanti anni si rimanga fermi". In merito al dissenso espresso dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana - che era sul palco con il ministro - sulla legge quadro, Gelmini ha detto: "Credevo di dover convincere tanti, ma non il presidente Fontana. Anche se lui oggi ha dichiarato che non è convinto farò di tutto per superare questa criticità. Noi dobbiamo pragmaticamente raggiungere il risultato". Il presidente lombardo, quindi, ha replicato ribadendo ancora una volta che si tratta di "una violazione della Costituzione, perché con la legge quadro non c'è più una libertà di accordo tra Governo e Regioni come previsto". "Mi fido della disponibilità del ministro Gelmini, del fatto che è una lombarda - ha aggiunto Fontana - e andremo avanti". In risposta, il ministro ha sottolineato che il governatore di Regione Lombardia "si deve un po' fidare", in merito alla legge quadro, e che "credo che dovrà, su questo, seguirmi anche controvoglia" ha detto. "Fidarsi di Roma è sempre una parola grossa", ha chiosato Fontana. "Anche se sono contrario dovrò subire la decisione perché decide il ministro". (segue) (Rem)