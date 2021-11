I fatti del giorno – Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: centro di Baghdad blindato per timore di scontri tra manifestanti e polizia - Le forze di sicurezza dell’Iraq hanno chiuso i principali accessi al centro della capitale Baghdad per evitare nuovi scontri in prossimità della Zona verde, la cittadella fortificata che ospita la residenza del primo ministro e le rappresentanze diplomatiche dei Paesi esteri. I sostenitori delle milizie sciite filo-iraniane e dei partiti usciti sconfitti dalle elezioni del 10 ottobre scorso, infatti, si sono mobilitati oggi per un nuovo venerdì di proteste. Secondo il network curdo-iracheno “Rudaw”, le forze di sicurezza hanno posizionato blocchi di cemento davanti ai ponti Al-Jumhuriya e Al-Sinak, nel centro di Baghdad, per impedire l’accesso ai dimostranti. Gli agenti hanno anche impedito l'ingresso nella capitale Baghdad a numerosi autobus che trasportavano manifestanti provenienti dal governatorato di Najaf, città sacra per gli sciiti iracheni. Lo scorso 5 novembre, una analoga manifestazione di protesta aveva portato allo scoppio di scontri tra forze dell’ordine e sostenitori dei partiti che stanno contestando i risultati delle elezioni parlamentari di ottobre, con un bilancio di almeno 125 feriti di cui 27 civili. Due giorni dopo, nella notte tra il sei e il sette novembre, un drone armato e pilotato da remoto ha colpito la residenza del premier Mustafa al Kadhimi, nella Zona verde di Baghdad, ferendo sette membri della sicurezza ma lasciando incolume il primo ministro. (segue) (Res)