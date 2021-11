I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: presidente Aoun, “con Hezbollah è presente solo un’intesa” - Il presidente del Libano Michel Aoun ha affermato di condividere con il partito sciita libanese Hezbollah “solo un’intesa, non un’alleanza”. Lo ha reso noto il quotidiano “Al Akhbar” vicino al movimento sciita. "Hezbollah rispetta tre regole principali: la risoluzione 1701 (che ha posto fine alla guerra del 2006), il mantenimento della stabilità interna e un rapporto pacifico con gli ambasciatori dei Paesi che hanno designato Hezbollah come organizzazione terroristica”, ha riferito Aoun. In merito alla crisi diplomatica in corso tra Libano e Paesi del Golfo, “l’Arabia Saudita è stato il primo Paese che ho visitato quando sono stato eletto presidente nel 2017", ha proseguito il presidente, aggiungendo di non aver ricevuto alcun segnale negativo da Riad. Aoun ha inoltre riferito di preferire che il ministro dell’Informazione George Kordahi prenda autonomamente la decisione di dimettersi. “Ora non ci sono mediatori tra Libano e Arabia Saudita, l’unica soluzione sono colloqui diretti”, ha concluso. "Ci stiamo lavorando in silenzio e speriamo (segue) (Res)