I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

- Siria: Deir ez-Zor, esplosioni in depositi di munizioni delle milizie filo-iraniane - Alcune esplosioni sono state udite nella periferia della città siriana di Albukamal nella campagna orientale di Deir ez-Zor, vicino al confine con l’Iraq, dove sono presenti alcuni depositi di munizioni appartenenti alle milizie filo-iraniane. Lo rende noto l’emittente televisiva di proprietà saudita “Al Arabiya”, secondo la quale colonne di fumo sono state avvistate in concomitanza con il volo di un drone non identificato. Secondo gli attivisti dell’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), le milizie filo-iraniane stanno continuando le operazioni di dispiegamento nell’area sotto il suo controllo a ovest dell’Eufrate. Gli attivisti hanno riferito che nella città di Albukamal le milizie stanno trasferendo alcune armi dai depositi presenti nell’area come misura precauzionale in vista della “recente escalation” durante la quale alcuni droni non identificati hanno distrutto alcuni bersagli “lasciando decine di morti e feriti”. L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha documentato l’attacco a nove siti appartenenti alle milizie affiliate all'Iran nel periodo compreso tra il 4 settembre e la metà di ottobre, causando la morte di almeno 14 siriani e diversi membri delle milizie. (segue) (Res)