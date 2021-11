I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: ministro Esteri palestinese plaude a risoluzione Onu su sovranità risorse naturali - Il ministro degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Riyad al Malki, plaude al voto delle Nazioni Unite a favore di una risoluzione che afferma la sovranità palestinese sulle proprie risorse naturali. Lo riferisce un comunicato stampa della diplomazia palestinese, diramato dopo la votazione della Seconda commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a favore del progetto sulla "sovranità permanente del popolo palestinese nei Territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, e della popolazione araba nel Golan siriano occupato sulle loro risorse naturali”. Al Malki ha dichiarato: "Votare a favore di questa risoluzione afferma i diritti del popolo palestinese e la sua sovranità sulle sue risorse naturali, comprese terra, acqua ed energia". L'alto diplomatico palestinese ha invitato Israele a "cessare lo sfruttamento, il danno, la causa di perdita o esaurimento e la messa in pericolo delle risorse naturali del territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est". Il ministro ha inoltre invitato la comunità internazionale a "lavorare per costringere l'occupazione ad attuare risoluzioni internazionali e per garantire la libertà del popolo palestinese di beneficiare delle sue risorse naturali e il suo diritto di chiedere un risarcimento per lo sfruttamento, il danneggiamento, la perdita, l'esaurimento o la messa in pericolo delle sue risorse naturali". (segue) (Res)