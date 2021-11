I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: Quadro coordinamento sciita a leader blocco Sairoon, "non abbiamo perso" - Il Quadro di coordinamento sciita, tramite il leader delle Brigate Ali Imam, Shibl al Zaidi, ha risposto alle recenti dichiarazioni del politico e religioso sciita iracheno Muqtada al Sadr, sostenendo che le fazioni filo-iraniane "non hanno perso, ma hanno subito brogli". Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena "Shafaq". Al Zaidi ha anche aggiunto che i partiti membri del Quadro di coordinamento sciita – piattaforma politica che unisce le fazioni filo-iraniane irachene, sconfitte alle elezioni del 10 ottobre – "sono in possesso di sufficienti prove per dimostrare i brogli e le frodi subite con metodi legali" e che quindi non stanno provando "a distruggere il processo democratico quanto, piuttosto, a riportarlo verso la giusta direzione". In mattinata, infatti, al Sadr aveva invitato le fazioni filo-iraniane a "non ostacolare il processo democratico solo perché sconfitte" e a "consegnare le armi alle istituzioni e allontanare dai propri ranghi gli individui corrotti e indisciplinati", condizione imprescindibile per partecipare al prossimo esecutivo. (Res)