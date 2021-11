Imprese: Dbrs Morningstar ha rivisto il trend di Banco Bpm da negativo a positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dbrs Morningstar ha rivisto da negativo a positivo il trend dei rating a Lungo termine e degli issuer rating di Banco Bpm e Banca Akros, nonché dei rispettivi rating a lungo termine sui depositi. Stando al relativo comunicato stampa, nel contempo tutti i rating assegnati al Gruppo sono stati confermati, tra cui Bbb (low) per i rating a lungo termine sul bebito senior e sul issuer rating, nonché Bbb per i rating a lungo termine sui depositi. La modifica del trend, prosegue la nota, riflette la view di Dbrs di una riduzione delle implicazioni del rischio correlato al Covid per l'ambiente operativo in Italia, insieme al riconoscimento del forte track record di Banco Bpm durante la pandemia, compresi i significativi miglioramenti raggiunti nella qualità del credito nonché nel miglioramento del Gruppo nella posizione patrimoniale complessiva. (Com)