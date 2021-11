I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: esteso per un altro mese lo stato di emergenza - Il presidente dell’Ecuador, Guillermo Lasso, ha esteso lo stato di emergenza dichiarato lo scorso 18 ottobre per fare fronte all’ondata di violenza e delinquenza registrata nel Paese. La misura, che sarà in vigore per altri 30 giorni, si applica alle province di El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha e Sucumbíos. Con il decreto, si legge in un comunicato del governo, il presidente dispone la mobilitazione delle forze armate a sostegno della Polizia nazionale. (segue) (Res)