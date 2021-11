I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Maduro, Ue succube degli Stati Uniti - L’Unione europea è succube degli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente venezuelano Nicolas Maduro, intervenendo a un programma della televisione di stato, in occasione della chiusura della campagna elettorale per le elezioni amministrative, in programma domenica. “Non importa quello che dice o fa l’Unione europea, con il suo complesso di superiorità, con il suo complesso razzista. L’importante è quello che dice e fa il popolo del Venezuela”, ha detto Maduro. Il presidente venezuelano ha quindi attaccato la missione di osservatori dell’Ue, giunta nel Paese in vista del voto del 21 novembre, accusando i suoi membri di essere “razzisti, colonialisti, imperialisti” e dubitando della loro imparzialità. (segue) (Res)