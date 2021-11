I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: domenica le presidenziali, verso sfida tra l'apologeta di Pinochet ed ex leader studentesco - L’ultraconservatore José Antonio Kast, esponente del partito Repubblicano e apologeta di Pinochet, e il 35enne Gabriel Boric, ex leader del movimento studentesco e rappresentante della sinistra più radicale. Sono questi i due principali sfidanti che si contenderanno la presidenza del Cile nelle elezioni in programma domenica 21 novembre. Il Paese, considerato tra i più stabili della regione, arriva all'appuntamento elettorale dopo due anni dall'inizio delle proteste sociali, nell'ottobre 2019, che ne hanno messo in discussione l'impianto istituzionale ed economico, dando origine ad un processo costituente che mira a riformare il sistema. (Res)