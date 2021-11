Italia-Senegal: Istituto italiano di cultura di Dakar celebra Settimana della cucina italiana nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto italiano di cultura di Dakar, sezione culturale dell'ambasciata d'Italia, in collaborazione con l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics Dakar), celebra la Settimana della cucina italiana nel mondo per far conoscere la ricchezza e la varietà delle tradizioni enogastroniche delle regioni italiane, i prodotti di qualità dei nostri territori e l'approccio a una corretta ed equilibrata alimentazione alla base della dieta mediterranea, sinonimo di benessere, convivialità ed educazione alimentare, riconosciuta anche come patrimonio immateriale dell'umanità dall'Unesco. Ospite d'onore della Settimana, fa sapere l'ambasciata in una nota, è Cristina Bowerman, chef italiana stellata Michelin e chef 3 forchette Gambero Rosso, presidente dal 2016 dell'Associazione italiana ambasciatori del gusto e alfiere della sicurezza alimentare e dell'agricoltura sostenibile. Cristina aderisce a "Chef Manifesto", iniziativa di impegno degli chef a favore della sostenibilità alimentare, e lo scorso febbraio ha preso parte alla Davos Agenda del World Economic Forum. Ha all'attivo anche collaborazioni con Actionaid e ha da sempre cercato di rappresentare un role model per le donne nella ristorazione. (segue) (Com)