Italia-Senegal: Istituto italiano di cultura di Dakar celebra Settimana della cucina italiana nel mondo (2)

- A Dakar la chef italiana sarà protagonista di una settimana di incontri e di dialogo interculturale. Nella capitale senegalese, Cristina si confronterà con produttori agricoli locali, commercianti e chef dell'Africa occidentale, per trovare inaspettati punti di contatto tra Italia e Senegal anche in campo culinario, agroalimentare. La stella Michelin potrà mettere a frutto questo primo assaggio di Senegal con un'occasione di formazione a beneficio degli aspiranti chef della Scuola nazionale di formazione alberghiera e turistica, con i quali approfondirà la cultura italiana del riso, cibo alla base anche dell'alimentazione senegalese. In agenda anche un webinar con il quale la Bowerman affronterà il tema della sostenibilità alimentare, approfondendo il ruolo degli chef e confrontandosi con rappresentanti di istituzioni senegalesi e internazionali. Momento topico della Settimana sarà poi la cena di gala alla Residenza dell'Ambasciatore d'Italia, che rappresenterà una vetrina dedicata a decisori istituzionali e imprenditoriali, giornalisti e corpo diplomatico accreditato, nonché un'occasione di sensibilizzazione alle corrette abitudini alimentari. (Com)