Mite: pubblicati interpelli per selezione personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pubblicati sul sito del ministero della Transizione ecologica (Mite) gli interpelli per la ricerca di personale per le direzioni generali del ministero, che in questo modo si rafforza ulteriormente e procede nella riorganizzazione. Le scadenze - si legge in una nota del Mite - sono differenziate tra di loro e riguardano tutti interpelli per ruoli dirigenziali: dalle risorse umane all’innovazione tecnologica, dalle attività europee e internazionali alla direzione generale per la competitività e l’efficienza energetica, per quella dedicata agli incentivi all’energia. Altri interpelli saranno pubblicati nelle prossime ore. Alla procedura possono partecipare sia dirigenti del ministero della Transizione ecologica sia dirigenti di altre Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001. (Com)