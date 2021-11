Edilizia: Buia (Ance), bene dl anti frodi ma rischia di causare blocchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti" del decreto anti frode che confluirà come emendamento alle legge di Bilancio ma "bisogna rivedere solo le modalità di entrata in vigore perché com'è pensato ora rischia di portare rallentamenti a operazioni in corso, infatti tutte le piattaforme per la cessione del credito sono state di fatto bloccate”. Lo ha detto il presidente di Ance, Gabriele Buia, durante l’audizione in commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del disegno di legge di Bilancio. "E' necessario che la norma non sia retroattiva", ha aggiunto.(Rin)