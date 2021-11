Ricerca: Messa, questo governo punta molto sui giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La corretta informazione, la ricerca dei dati, il confronto con le fonti rappresentano le basi del diritto e dovere di informare" Maria Cristina Messa

Ministra dell'Università e della Ricerca

20 luglio 2021

- I giovani ricercatori sono “coloro che ci fanno andare avanti, coloro verso i quali dovremmo avere tutti un maggiore impegno sociale e che dovremmo avere tutti molto più presente”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, intervenendo questa mattina all’evento organizzato dall’Associazione italiana per la ricerca industriale (Airi) a Roma, presso la sede di Unioncamere. “Questo governo ha permesso un capitolo di bilancio su ricerca e Università decisamente diverso dal solito che punta molto sui giovani – ha sottolineato -. Due sono le principali differenze: l’impegno finanziario e la progressione dell’impegno che non è casuale, ma è speculare rispetto a quello che prevede il Pnrr. È un impegno che guarda al futuro e per questo anomalo perché purtroppo la politica è solitamente interessata al presente. Io punto molto sulla condivisione tra mondo accademico e settore privato delle competenze che mettiamo in campo con i nostri ricercatori. Una delle operazioni che dobbiamo lanciare per i prossimi anni è incentivare la mobilità e condivisione delle figure per la ricerca fra pubblico e privato. Questo è fondamentale”.(com)