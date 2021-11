Camera: Convenzione di Istanbul dieci anni dopo, lunedì convegno con Fico, Boldrini e Bonetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da venti anni arricchisce il panorama dell’informazione del nostro Paese" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Intergruppo parlamentare per le Donne, i Diritti e le Pari Opportunità promuove lunedì 22 novembre alle ore 11.30, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari, l'incontro "La Convenzione di Istanbul dieci anni dopo". Saluto di apertura di Roberto Fico, Presidente della Camera. Introduzione di Laura Boldrini, Coordinatrice dell'Intergruppo. Interventi di Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Valeria Valente, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, Rik Daems, Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Maria Edera Spadoni, Vicepresidente della Camera, Laura Ravetto, deputata, Marina Calloni, Responsabile dell'Academic Network Un.I.Re per l'applicazione della Convenzione di Istanbul, Elisa Ercoli, Presidente dell'Associazione Differenza donna, Antonella Veltri, Presidente D.i.Re - Donne in rete contro la violenza. Lo riferisce l'Ufficio stampa di Montecitorio, secondo cui l'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Rin)