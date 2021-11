Lombardia: Mind, il 9 e il 10 febbraio la terza edizione del Social innovation campus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- È stata presentata oggi presso la Social innovation academy di Mind a Busto Arisizio la terza edizione del Social innovation campus, che si svolgerà il 9 e 10 febbraio e offrirà un ricco programma culturale, tra competizioni di hacking, workshop tematici, lectio magistralis e talk con ospiti ed esperti internazionali, laboratori tematici su scienza, tecnologia, economia circolare, Agenda 2030 e orientamento soft skills dedicati agli studenti delle scuole secondarie di II grado, percorsi Ifts, Its e universitari. È previsto un format ibrido con iniziative in streaming e online e con eventi in presenza in Mind. La scorsa edizione aveva coinvolto seimila partecipanti di cui 3000 studenti delle superiori e universitari coinvolti in laboratori e attività di co-progettazione specifiche. A condurre l'evento di lancio di oggi è stato un gruppo di studenti dell'Ite Enrico Tosi di Busto Arsizio, vincitori dell'ultima edizione dell'Hackathon al Campus 2021, alla presenza della rete di 71 fondatori di Fondazione Triulza. In apertura sono intervenuti Massimo Minelli, Presidente di Fondazione Triulza; Stefano Bolognini, assessore allo sviluppo città metropolitana e giovani della Regione Lombardia, Mario Calderini, professore ordinario alla school of management del Politecnico di Milano e presidente del comitato scientifico del social innovation campus. "È particolarmente importante che nel Pnrr si riconosca la dimensione produttiva e creatrice di valore del terzo settore. In particolare, dobbiamo iniziare a farci la seguente domanda: quando un giovane pensa a una startup, perché non pensa a una startup in forma cooperativa? I giovani oggi hanno strutturalmente un orientamento a un modello congiunto di valore economico e di creazione di valore sociale. Se cominciassimo a considerare le 20mila organizzazione dell'economia sociale produttiva come un grande incubatore diffuso di nuova impresa per i giovani, otterremo con il Pnrr il duplice obiettivo di costruire un modello di welfare trasformato e di dare una risposta a un bisogno di senso e proposito che i giovani esprimono attraverso le idee imprenditoriali" ha spiegato il professor Calderini. (Com)