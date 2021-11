Lazio: Corecom, sempre in prima linea nell'attività di formazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Consigliera Castagnola ha sottolineato "l'importanza degli incontri di MediaEducation per spiegare ai giovani e alle loro famiglie i rischi sociali e legali del web. L'avvocato ha ricordato inoltre, l'importanza di contrastare le fake newsquando si leggono notizie che spesso non provengono da fonti certificate e attendibili". "Il Corecom Lazio, ha proseguito la Presidente Cafini, in particolar modo in epoca di pandemia nel quale le famiglie e i minori hanno aumentato il tempo trascorso online, è impegnato ad offrire a tutti i cittadini della nostra regione, la conoscenza degli strumenti idonei a comprendere le dinamiche e i messaggi offerti dai media digitali, per rielaborarli autonomamente, in maniera critica e consapevole. Proteggere i bambini e formarli all'uso sicuro di internet è e continuerà ad essere la nostra mission prioritaria come autorità regionale per le comunicazioni". (Com)