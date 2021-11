Viabilità: Anas, chiusa statale 36 racc “Raccordo Lecco-Valvassina” per manutenzione impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire, alla ditta incaricata dalla Wind Tre, di eseguire in sicurezza i lavori di adeguamento degli impianti presso le gallerie della statale 36 racc "Raccordo Lecco - Valsassina" in provincia di Lecco, da lunedì 22 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 5:30 del giorno successivo, sarà chiuso al traffico la statale, in entrambe le direzioni, dal km 0,000 al km 9,000, ad eccezione degli svincoli Via Poggi e Ospedale Manzoni in direzione Sud. La modifica alla circolazione non sarà in vigore nei giorni festivi e prefestivi ed è prevista fino a venerdì 2 dicembre 2021. (Com)