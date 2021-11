Milano: Diocesi, dal 21 al 27 novembre torna la settimana dei centri culturali cattolici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Letteratura, cinema, musica, filosofia. Presentazione di libri, concerti, proiezione di film. Dal 21 al 27 novembre torna la settimana dei Centri culturali cattolici della Diocesi di Milano dal titolo "Come lievito, per dare pienezza alla vita". Venti incontri online e in presenza diffusi in tutte le sette zone pastorali con pensatori e testimoni di vita in dialogo sulle domande cruciali per trovare un terreno e un linguaggio comuni sulle sfide del nostro tempo. Tra le personalità di spicco che interverranno, la filosofa Michela Marzano e il monaco di Bose e studioso Sabino Chialà. Moderati dal giornalista di Avvenire, Alessandro Zaccuri, dialogheranno dalle loro rispettive prospettiva giovedì 25 novembre, alle ore 21 all'Ambrosianeum di Milano, in Via delle Ore 3. L'evento che sarà proiettato anche in diretta streaming in quattro Sale della Comunità sparse nella Diocesi verrà arricchito anche da un contributo video dell'Arcivescovo, mons. Mario Delpini, che contrariamente a quanto programmato, non potrà essere presente. Ma molti ancora saranno i nomi che interverranno lungo la settimana. (segue) (Com)