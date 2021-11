Milano: Diocesi, dal 21 al 27 novembre torna la settimana dei centri culturali cattolici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli altri il professore di lingua e letteratura russa, Adriano Dell'Asta ex direttore dell'Istituto italiano di cultura di Mosca; monsignor Marco Ballarini,prefetto della Veneranda biblioteca ambrosiana, l'esperta di comunicazione Valeria Zanoni e il sarto Cheikh Diattara, fondatori insieme di un marchio di abbigliamento italo-senegalese, esempio di integrazione, Antonia Salzano Acutis, madre del Beato Carlo Acutis. E ancora lo scrittore e giornalista Luca Doninelli che parlerà del poeta e drammaturgo Giovanni Testori, il giovane sacerdote iracheno del monastero di San Giorgio a Mosul, Rebwar Basa, testimone del martirio dei cristiani iracheni, il poeta e scrittore Davide Rondoni, l'economista Leonardo Becchetti che rifletterà sugli esiti della settimana sociale dei cattolici che si è recentemente conclusa a Taranto. Infine gli esponenti dell'Unione cattolica artisti italiani Rinaldo Degradi, Giancarlo Nucci, Sante Pizzol, Alessandra Pompili. "Ripartiamo dal 'lievito' perché abbiamo bisogno di dare spessore alle domande di sempre che interrogano, forse con più urgenza, le donne e gli uomini di oggi per cercare insieme risposte comuni che aprano a orizzonti di speranza - sottolinea il responsabile dell'Ufficio per il coordinamento dei centri culturali cattolici don Gianluca Bernardini - Le molteplici iniziative sul territorio, tra cui diverse quest'anno in presenza, dicono che i Centri culturali cattolici possono essere ancora spazi di riflessione dentro questo nostro tempo che sembra, a volte, aver sospeso 'le parole di senso' sulla vita, la malattia, la morte, l'educazione, la vita comune, la fede stessa. Un monito perché, come Chiesa, non possiamo dimenticarci della 'carità della cultura', servizio prezioso ancora per tutti”. (Com)