Legge bilancio: Confcommercio, attenzione a impatti economici della pandemia (2)

- Per lo sviluppo economico – secondo Confcommercio - occorre, in generale, favorire una maggiore accessibilità dei programmi per la transizione ecologica e digitale da parte del tessuto delle Mpmi e dei professionisti e perseguire obiettivi contestuali di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Positivo, inoltre, lo stanziamento di significative risorse per il potenziamento della dotazione infrastrutturale del Paese, ma se si vuole puntare pienamente sulla leva dell’accessibilità per lo sviluppo economico, occorre anche intervenire a sostegno della competitività e della transizione ecologica delle imprese dei servizi di trasporto e logistica e dell’intera filiera automotive, cominciando dalla promozione dell’intermodalità e dai programmi pluriennali per il rinnovo sostenibile delle flotte e del parco circolante. Inoltre, andrebbero rifinanziati e resi strutturali gli incentivi marebonus e ferrobonus al trasporto intermodale. “Bene, infine – ha concluso Prampolini - le misure per la cultura e l’istituzione del Fondo unico nazionale per il turismo. Ma occorre che le dotazioni di questo Fondo siano decisamente rafforzate anche in considerazione del fatto che gli stanziamenti in ambito Pnrr risultano decisamente inferiori a quanto necessario per la realizzazione delle stesse linee progettuali del Piano”. (Rin)