Potenza: Moles dona libri alle scuole della città

- Il sottosegretario all’Editoria Giuseppe Moles si recherà oggi, alle 19, alla libreria Ubik in via Pretoria 50, a Potenza, per acquistare dei libri che verranno donati alle scuole della città, dando seguito a quanto annunciato durante la conferenza stampa di presentazione di “#Ioleggoperchè”. Ad accoglierlo ci saranno il responsabile di “#Ioleggoperchè” della Basilicata, Sergio Mattioli, ed il direttore della Ubik, Michele Albano. “Ho aderito con convinzione e sostenuto con il mio Dipartimento la campagna “#Ioleggoperchè”, promossa dall’Associazione Italiana Editori. Ritengo che progetti di questo tipo - spiega Moles - siano fondamentali per la crescita e per la formazione dei nostri giovani e che vadano dunque valorizzati e supportati nel migliore dei modi”.(com)