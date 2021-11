Cipro: leader delle due comunità raggiungono accordo per introduzione tecnologia 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato raggiunto un accordo tra i leader delle due comunità di Cipro per l'introduzione delle tecnologia 5G su tutta l'isola del Mediterraneo orientale. Lo ha annunciato il portavoce delle Nazioni Unite a Cipro in una nota. A seguito del lavoro svolto dal Comitato tecnico per la radiodiffusione e le telecomunicazioni negli ultimi due anni, il presidente cipriota, Nicos Anastasiades e quello turco-cipriota, Ersin Tatar, hanno confermato oggi un accordo che permetterà il lancio del 5G su tutto il territorio. "In base ai termini dell'accordo raggiunto tra le parti, i sistemi di trasmissione televisiva saranno rimossi dalla banda di frequenza 700 MHz, passando dalla trasmissione analogica a quella digitale, con il sostegno dell'Unione europea, consentendo l'assegnazione della banda di frequenza 700 MHz a Servizi mobili 5G", si legge nella nota diffusa dalla Forza di Peacekeeping delle Nazioni Unite a Cipro (Unficyp). L'accordo è stato concluso dal negoziatore greco-cipriota, Andreas D. Mavroyiannis, e dal rappresentante speciale turco-cipriota, M. Ergun Olgun, con l'aiuto del rappresentante speciale dell'Onu a Cipro e capo della Unficyp, Elizabeth Spehar. (segue) (Gra)