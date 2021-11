Superbonus: Buia (Ance) su unifamiliare, estendere proroga al 2022, eliminare limiti reddito Isee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo l’abitazione unifamiliare “è necessario estendere la proroga" del superbonus "fino al 31 dicembre 2022 in modo che ci sia la possibilità che al 30 giugno dello stesso anno siano stati eseguiti i lavori al 60 per cento”. Lo ha detto il presidente di Ance, Gabriele Buia, durante l’audizione in commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del disegno di legge di Bilancio. Allo stesso tempo “è indispensabile eliminare il reddito Isee a 25 mila euro in quanto crea grandissime problematiche. La proroga estesa al 30 settembre 2021 e la combinazione con il reddito Isee a 25 mila euro, insieme al fatto che questo provvedimento sia stato introdotto con la nuova misura retroattivo sta creando grandissime problematiche e non è opportuno”, ha aggiunto Buia. (Rin)